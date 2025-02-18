عاصفة ثلجية تؤجل أول ظهور لميسي في "كأس الأبطال"



Advertisement



وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء لتشهد أول مشاركة لفريق ميامي الذي يدربه خافيير ماسكيرانو في البطولة القارية. قال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، يوم الإثنين، إن مباراة إنتر ميامي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، أمام سبورتنغ كانساس سيتي في كأس أبطال الكونكاكاف تأجلت بسبب الطقس السيء وتساقط الثلوج بكثافة.وكان من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء لتشهد أول مشاركة لفريق ميامي الذي يدربه خافيير ماسكيرانو في البطولة القارية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا من عاصفة شتوية للمنطقة التي تشمل أجزاء من شرق وسط وشمال شرق كانساس ووسط وغرب وسط ميزوري.



وأفاد اتحاد الكونكاكاف في بيان "تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة مع وضع سلامة اللاعبين والجماهير كأولوية وبعد التشاور مع الناديين المعنيين والسلطات المحلية".