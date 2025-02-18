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رياضة

خلال مؤتمر صحافيّ لمدرب كرة قدم.. هزة أرضيّة ضربت بلاده وهكذا كانت ردّة فعله (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2025 | 05:55
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شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة أمس الاثنين هزة أرضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر تسببت في تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بنفيكا وموناكو في بطولة دوري أبطال أوروبا.
 
ويستضيف فريق بنفيكا البرتغالي نظيره موناكو الفرنسي، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" للموسم الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية فإن العاصمة "لشبونة" تعرضت لزلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر تسبب في تأجيل المؤتمر الصحفي للمدرب برونو لاج المدير الفني لفريق بنفيكا.
 
ونشرت الصحيفة جزءا من تصريحات المدرب برونو لاج بعد إقامة المؤتمر الصحفي والتي علق خلالها على الزلزال قائلا: "كنا نصعد الدرج عندما سمعنا صوتا وأخبرت مساعدي ليموس أننا علينا إصلاح الباب الزجاجي ولم أكن أعلم أنه زلزال". (روسيا اليوم) 
 
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