نادي السفارة الأميركية أطلق فريقه للكرة الطائرة لموسم 2025

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أطلق نادي السفارة الأميركية الرياضي فريقه للكرة الطائرة المشارك في بطولة لبنان للدرجة الثانية لموسم 2025 في فندق "ماديسون" جونية.وحضر رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، راعي النادي رجل الاعمال اللبناني الأميركي شارل إبراهيم حنا، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، رئيس الاتحاد اللبناني للجودو المحامي فرنسوا سعادة، رئيس الاتحاد اللبناني للكاراتيه موسى فتّوش، السفير نصري لحود، رئيس بلدية العقيبة جوزف الدكاش، مستشار الرئيس ميشال سليمان الصحافي بشارة خيرالله، الأمين العام لإتحاد الكرة الطائرة عسّاف مهنا والأعضاء: ميشال فرح، روي سمعان، طوني شربل، زياد يزبك، منير شاهين، محامي الاتحاد المحامي جوليان زغيب والرئيس السابق لنادي الحكمة ايلي يحشوشي.كما حضر رجال الاعمال الداعمون للنادي الياس الحاج، سام بشعلاني، نقولا نقولا، الرئيس السابق لإتحاد التنس سمير صليبا، الرئيس السابق لإتحاد المبارزة زياد الشويري، الدكتورة رضا مراد، المدير الإداري لشركة الترابة الوطنية روجيه حداد، رئيس نادي التضامن الصفرا ربيع فرّاج ومختار البلدة جوزف كيريلوس، وفاعليات رياضية وإجتماعية وإعلامية.بداية النشيدان اللبناني والأميركي، فدقيقة صمت على أرواح عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي السفارة الأميركية ولاعبي الفريق، ثم كلمة ترحيب من عريف الحفل المسؤول الاعلامي في النادي جورج الهاني.بعدها تحدث رئيس النادي نائب رئيس اللجنة الأولمبية نائب رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة أسعد النخل الذي أشار أولأ الىأن فريق السفارة الأميركية تحضر جديا من أجل إظهار أجمل صورة طوال مراحل البطولة، وذلك بمواكبة دائمة من إدارة النادي، وفي ظل رعاية ودعمٍ مشكورَين من المعلنين الذين أبدوا كل إهتمام وتعاونٍ للوقوف الى جانب النادي في ظل الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان حاليا".وإنتقل النخل للحديث عن إتحاد الكرة الطائرة قائلا: "باشر الاتحاد المُنتخب حديثا مهامه الفعلية منذ الجلسة الأولى كفريق عمل متجانس ومتضامن يضم نخبة من الإداريين المخضرمين البارزين من أصحاب الخبرة الطويلة، ومن الشباب المتحمّسين والمندفعين والناجحين في أعمالهم، ما يبشر بولاية إتحادية مثمرة وبنّاءة ستشهد من دون شك إستعادة اللعبة رونقها وشعبيتها التي كانت عليها خلال سنوات المجد والعزّ المحفورة دوماً في القلب والذاكرة".وختم موجّهاً الشكر الى المسؤولين في السفارة الأميركية، والى كافة المعلنين الذين دعموا مسيرة النادي منذ تأسيسه في العام 1993 ولغاية اليوم، والذين آمنوا بأهدافه المرتكزة على الأخلاق الرياضية والروح التنافسية الشريفة بغضّ النظر عن حسابات الربح والخسارة.ثمّ تسلّم لاعبو الفريق والجهاز الفني قمصانهم الرياضية الجديدة من النخل ونائبه محمد الشريف وأعضاء الهيئة الادارية للنادي، وهم المدرب شادي بو فرحات ومساعده بسام القزي، واللاعبون الياس مطر الذي يشغل أيضا منصب مدير الفريق، الكابتن الليبيرو لويس أبي سعدا، منير العبّوشي (الموجود حالياً في دبي)، أنطوني نمر، أدريان نمر، طوني أبي فاضل، جوزف أبو فيصل، فؤاد حبشي، زاهي اندراوس، شهيد زينون، بيار الجميّل، كريستالو بستاني، وسام مزرعاني، ريمون جبّور، كلود طنّوس وجورج ضومط. كما تسلّم رجل الأعمال شارل حنا من النخل قميص الفريق الفخري رقم 3.بعدها، جرى تقديم دروع تقديرية تمثّل شعار نادي السفارة الأميركية الرياضي الى كلّ من حنّا وجلخ والقاصوف وسعادة وفتوش، والى رجال الأعمال الداعمين للنادي ميشال أبي رميا الموجود في الامارات العربية (تسلّمه ممثله جو فرّاج)، سام بشعلاني، نقولا نقولا، الياس الحاج، سمير صليبا، جوزف الدكاش، حميد شديد، روبير الخوري، رضا مراد، والى مستشارَي وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس الدكتور رجت لبكي والمحامي إبراهيم الشويري، والى الراحل بيار فتوش تسلّمه إبنه ايلي، إضافة الى درع لعنصر أمن السفارة الأميركية وعضو النادي جوزف أمين الذي أصيب في عينه خلال الإعتداء المسلّح الذي تعرّضت له السفارة في عوكر في حزيران الماضي، قبل أن تفاجئ إدارة نادي السفارة الأميركية رئيسها النخل بدرع تذكاري وفاءً وتقديراً لكل ما قدّمه من جهود وتضحيات على مدى 33 عاماً في سبيل النادي والفريق، وقد تسلّمه مع زوجته كارين وولدَيه الياس وجو.وفي الختام قطع الجميع قالب حلوى بالمناسبة التي تزامنت أيضاً مع عيد ميلاد النخل.