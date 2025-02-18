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رياضة

بعد ساعات من تحقيق فوز كبير.. وفاة لاعبين من نفس الفريق في وقت واحد

Lebanon 24
18-02-2025 | 09:00
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توفي لاعبان من فريق لكرة القدم المصغرة في مدينة فيرخنيايا بيشما في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية بعد ساعات من تحقيق فوز كبير بنتيجة 10-6 على فريق أتكيير يوم الجمعة الماضي.
 
اللاعبان، يان جورافليف البالغ 32 عاما ودانييل خيلوبوك البالغ 33 عاما،من فريق "بوز روغريس" توفيا أثناء نومهما في الليلة التالية للمباراة.
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كما ذكر موقع 66.ru، ونقلا عن مصدر مطلع، فإن الكارثتين وقعتا ليلة 15 شباط، وشارك دانييل خيلوبوك في مباراة ضمن بطولة يكاترينبورغ لفرق الهواة، فيما غاب يان جورافليف عن المباراة.

وأفاد المصدر نقلا عن أقارب الضحيتين إنهما تعرضا في الحالتين إلى توقف القلب أثناء نومهما.

فيما ما زالت الشرطة بانتظار نتائج فحوصات التشريح للتعليق على أسباب الوفاة المفاجئة.

وقالت والدة لاعب كرة القدم يان جورافليف، إن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية، قبل أن يموت، عاد من التدريب بشكل طبيعي وذهب إلى السرير كالمعتاد، وفي صباح اليوم التالي وجدته عائلته ميتا.
 
وأوضحت الوالدة أن لاعب كرة القدم كان يتدرب باستمرار ويعيش من أجل الرياضة، وأشارت إلى أنها غير متأكدة من خضوع اللاعبين للفحص الطبي.

وأكد قريب اللاعب المتوفى أن "ضغط العمل ربما أثر عليه، والآن لا يمكن تغيير أي شيء". (روسيا اليوم)
 
حادثة مأساوية.. وفاة لاعبين من نفس الفريق في وقت واحد

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