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رياضة
نجمة تعلن انفصالها عن خطيبها.. وتدافع عنه!
Lebanon 24
18-02-2025
|
09:57
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أعلنت الملاكمة السعودية هتان السيف عن انفصالها الرسمي عن خطيبها عبدالله القحطاني، بعد أسابيع من الجدل حول حقيقة فسخ خطوبتها، وذلك عبر حسابها على منصة "إكس". وكانت هتان قد شاركت منشورًا في وقت سابق يعلن عن الانفصال، لكنها حذفته بعد ساعات، مما أثار تساؤلات بين متابعيها.
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في تغريدتها الأخيرة، أكدت هتان الخبر وأوضحت سبب حذف المنشور السابق، مشيرة إلى أنها لا تحب الجانب السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: "السلام عليكم، قبل فترة أعلنت انفصالي عن عبدالله القحطاني، ورجعت حذفت الكلام لأني إنسانة لا أحب الجانب السلبي من السوشال ميديا."
وتابعت، قائلة: "لكن فيه كلام كثير طلع عن عبدالله القحطاني يمسه بطريقة سيئة. أنا إنسانة ما شفت من الرجال إلا كل خير وحق وواجب، وأنا أشهد له على ذلك، لكن النصيب بيد الله." ورغم عدم كشفها عن السبب المحدد للانفصال بعد أقل من سنة على خطوبتها، أكدت هتان أنها تحترم مشاعر الجميع في هذه الفترة.
وكانت هتان قد أثارت الجدل في وقت لاحق بنشر صور أنثوية أنيقة على حسابها في "إنستغرام"، حيث علَّقت عليها: "لقد ولدنا لنقاتل في الحياة، وفي القفص ولدنا لكي لا نستسلم أبدًا، فنحن نتألق في الظلام."
بدأت شهرة هتان السيف في رياضة "الكيك بوكسينج" بعد فوزها في أول نزال احترافي لها في بطولة "دوري المقاتلين المحترفين (PFL)" في البحرين، حيث واجهت المقاتلة المصرية ندى فهيم. ويعد هذا الفوز خطوة كبيرة لها كأول مقاتلة سعودية تخوض نزالًا احترافيًا في رياضة البوكسينج، مما أثار الحماسة بين جمهورها والمجتمع الرياضي.
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