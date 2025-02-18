أول إجراء.. ماذا قرر الاتحاد الإسباني بشأن الحكم الذي طرد بيلينغهام؟

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قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إبعاد الحكم الدولي جوزيه لويس مونييرا عن إدارة أي مباراة ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير حول أدائه في مباراة أوساسونا وريال مدريد السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1.وكانت أبرز الحوادث في المباراة هي البطاقة الحمراء التي أخرجها مونييرا في وجه نجم ريال مدريد جود بيلينغهام قبل نهاية الشوط الأول، وذلك بعد أن تلفظ اللاعب بكلمات نابية باللغة الإنكليزية في وجه الحكم. وقد أثار هذا القرار استياء كبيرًا، خاصة في ظل اعتراضات من نادي ريال مدريد على عدم احتساب ثلاث حالات مشكوك فيها تستحق ضربات جزاء في الشوط الأول، بينما تم احتساب ضربة جزاء واحدة لصالح أوساسونا في الشوط الثاني. كما كان غياب تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في هذه الحالات مثارًا للانتقادات داخل النادي الملكي.من جهته، عبّر المدرب كارلو أنشيلوتي عن استيائه من قرارات الحكم، مشيرًا إلى أن بعض الحالات كانت واضحة جدًا، لاسيما البطاقة الحمراء لبيلينغهام، وأضاف أن الحكم أساء فهم الكلمات التي قالها اللاعب. ورغم ذلك، قرر أنشيلوتي عدم التعليق بشكل أكبر على الحادثة لتفادي أي عقوبات محتملة.فيما يتعلق بالحكم مونييرا، فقد تعرض لتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تهديدات بالقتل ضد شخصه وعائلته. رداً على ذلك، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا من مجموعة الحكام يؤكد دعمهم الكامل لمونييرا ورفضهم القاطع لأي تهديدات تطال حكام اللعبة.من الجدير بالذكر أن إبعاد مونييرا عن إدارة مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني يعتبر خطوة لحمايته في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها، وليست عقوبة رسمية.