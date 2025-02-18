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رياضة

رد مفاجئ.. من قدوة رونالدو؟

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:00
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ردّ كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، على سؤال حول قدوته في كرة القدم منذ أن كان طفلاً صغيرًا، قائلاً إنه لم يكن لديه قدوة أو مثل أعلى يحاول تقليده. وأوضح أنه لم يسعى أبداً لتقليد لاعب معين في مشواره الكروي، بل كان يسعى فقط لتطوير نفسه بشكل مستمر.

ورغم مسيرته الرائعة التي تخللها الكثير من النجاحات مع أندية كبيرة مثل سبورتنغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس، أضاف رونالدو أنه كان يركز بشكل أكبر على تطور أدائه الشخصي بدلاً من تقليد أحد اللاعبين.

وفيما يخص أهدافه المستقبلية، أعرب رونالدو عن طموحه في تحقيق رقم تاريخي بالوصول إلى هدفه الألف في مشواره الكروي، بعدما تخطى مؤخراً حاجز الـ 900 هدف. كما يتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفاً، ويتمنى أن يحقق لقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

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