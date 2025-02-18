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رياضة
ريال مدريد يستعيد 4 لاعبين قبل صدام "السيتي"
Lebanon 24
18-02-2025
|
23:00
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يواصل ريال مدريد استعداداته لملاقاة مانشستر سيتي في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25. المباراة ستُقام غدًا الأربعاء، 19 شباط، في ملعب "سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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وشهدت تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء عودة اللاعبين أنطونيو روديغر، دافيد ألابا، ولوكاس فاسكيز، إضافة إلى مشاركة فيديريكو فالفيردي بشكل طبيعي، مما يعزز خيارات المدرب كارلو أنشيلوتي في التشكيلة الأساسية. على الرغم من عودة بعض اللاعبين، سيغيب عن اللقاء كل من داني كارفاخال وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة.
وفي مباراة الذهاب، حقق ريال مدريد فوزًا خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي.
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