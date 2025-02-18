"الشباب - البترون" يحقق فوزه الثالث في بطولة لبنان للكرة الطائرة

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قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع ومصطفى جراد.وفي القاعة نفسها، فاز "الانعاش الاجتماعي - قنات، على ضيفه "الشبيبة - البوشرية" 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 18، 25 - 20).وقاد المباراة الحكمان الدوليان الزيلع وجراد.وفي قاعة حامات بساحل البترون، حقق "سبيدبول - شكا"، حامل اللقب، فوزا ثالثا تواليا، على ضيفه "الزهراء - الميناء طرابلس" 3 - 0 (الاشواط 25 - 14، 25 - 14، 25 - 21).قاد المباراة الحكمان الدوليان بسام الجميل ومحمد ياسين.