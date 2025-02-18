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رياضة

"الشباب - البترون" يحقق فوزه الثالث في بطولة لبنان للكرة الطائرة

Lebanon 24
18-02-2025 | 15:50
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حقق "الشباب - البترون"، وصيف الموسم الماضي فوزه الثالث تواليا في بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، على ضيفه "المشعل - كوسبا" 3 - 0 (الاشواط 25 - 21، 25 - 15، 25 - 19)، في المباراة التي اجريت بينهما في قاعة البترون في افتتاح المرحلة الثالثة.
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قاد المباراة الحكمان الدوليان حنا الزيلع ومصطفى جراد.

وفي القاعة نفسها، فاز "الانعاش الاجتماعي - قنات، على ضيفه "الشبيبة - البوشرية" 3 - 0 (الاشواط 25 - 20، 25 - 18، 25 - 20).

وقاد المباراة الحكمان الدوليان الزيلع وجراد.

وفي قاعة حامات بساحل البترون، حقق "سبيدبول - شكا"، حامل اللقب، فوزا ثالثا تواليا، على ضيفه "الزهراء - الميناء طرابلس" 3 - 0 (الاشواط 25 - 14، 25 - 14، 25 - 21).

قاد المباراة الحكمان الدوليان بسام الجميل ومحمد ياسين.
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