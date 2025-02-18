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رياضة

في الوقت الضائع.. هدف قاتل يقود بايرن لدور الـ16 الأوروبي

Lebanon 24
18-02-2025 | 17:35
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سجّل ألفونسو ديفيز هدفاً في الوقت القاتل قاد به بايرن ميونيخ الألماني للتعادل 1-1 مع ضيفه سلتيك الاسكتلندي، الثلاثاء، والتأهّل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا.
وفاز الفريق البافاري بنتيجة إجمالية 3-2 في الدور الفاصل المؤهل لثمن النهائي.
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وسجّل ديفيز هدفه من متابعة لكرة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد أن تقدم سلتيك في الدقيقة 63 بهدف سجله نيكولاس كون، اللاعب البديل السابق في بايرن.
وواجه الفريق الألماني، الذي فاز ذهابا 2-1 في غلاسغو الأسبوع الماضي، منافسة صعبة في بداية المباراة، لكنّه كاد أن يتقدم عن طريق هاري كين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لولا تصدي إطار المرمى للكرة.

وافتتح سلتيك التسجيل عن طريق كون، الذي استغل خطأين دفاعيين من أصحاب الأرض.

واضطر بايرن، متصدر الدوري الألماني، للانتظار حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل ديفيز هدف التعادل من متابعة لكرة صوبها ليون غوريتسكا بضربة رأس وتصدى لها الحارس كاسبر شمايكل.
 
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