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رياضة
ميلان خارج دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
18-02-2025
|
23:55
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ودع فريق ميلان الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 1-1 في مباراة إياب الدور الإقصائي المؤهل إلى ثمن النهائي.
في الدقيقة الأولى من المباراة، سجل المهاجم الدولي المكسيكي سانتياغو خيمينيز هدف التقدم لميلان، لكن جوليان كارانزا أدرك التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 73.
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كما أكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد ظهيره الأيسر الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز بسبب حصوله على الإنذار الثاني نتيجة التحايل للحصول على ركلة جزاء.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فينورد على ميلان بهدف دون رد، ليحسم الفريق الهولندي تأهله إلى دور الـ16.
وسيواجه فينورد في دور الـ16 الفريق المتأهل من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنكليزي بناء على نتيجة القرعة التي ستُجرى الجمعة المقبل.
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