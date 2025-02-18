Advertisement

رياضة

ميلان خارج دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
18-02-2025 | 23:55
A-
A+
Doc-P-1322579-638755465678916702.png
Doc-P-1322579-638755465678916702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ودع فريق ميلان الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 1-1 في مباراة إياب الدور الإقصائي المؤهل إلى ثمن النهائي. 

في الدقيقة الأولى من المباراة، سجل المهاجم الدولي المكسيكي سانتياغو خيمينيز هدف التقدم لميلان، لكن جوليان كارانزا أدرك التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 73. 
Advertisement

كما أكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد ظهيره الأيسر الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز بسبب حصوله على الإنذار الثاني نتيجة التحايل للحصول على ركلة جزاء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فينورد على ميلان بهدف دون رد، ليحسم الفريق الهولندي تأهله إلى دور الـ16. 

وسيواجه فينورد في دور الـ16 الفريق المتأهل من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنكليزي بناء على نتيجة القرعة التي ستُجرى الجمعة المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:38 | 2025-02-19
01:44 | 2025-02-19
23:00 | 2025-02-18
17:35 | 2025-02-18
16:00 | 2025-02-18
15:50 | 2025-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24