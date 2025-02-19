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رياضة
صورة لعضلات ساق كريستيانو رونالدو تكتسح الإنترنت.. شاهدوها!
Lebanon 24
19-02-2025
|
01:44
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أثارت صورة حديثة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إعجابًا واسعًا على الإنترنت خلال تدريباته الأخيرة مع "العالمي". حيث ظهرت عضلات ساقه بشكل متناسق، مما أبرز قوته البدنية الاستثنائية، التي تساعده على الاستمرار في الأداء العالي رغم تقدمه في العمر.
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رونالدو الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الأربعين، معروف بلياقته البدنية الممتازة التي تمكنه من مواصلة التألق على أعلى المستويات. يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستواه عبر التزامه بالتدريب المكثف والتغذية السليمة. كما يحرص على وصوله المبكر إلى التدريب، وأداء تمارين إضافية للحفاظ على لياقته البدنية، ويعتبر التعافي جزءًا أساسيًا من روتينه اليومي.
النجم البرتغالي يواصل التفوق في الدوري السعودي، حيث يتصدر حاليًا قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، مؤكدًا تأثيره الكبير في المسابقة. يسعى أيضًا للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، حيث سجل حتى الآن 924 هدفًا.
وفيما يتعلق بمسابقات الفريق، يستعد رونالدو مع النصر لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي. ويحتل "العالمي" المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويسعى للفوز في المباريات المقبلة للتقرب من الاتحاد والهلال، صاحبي المركزين الأول والثاني.
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