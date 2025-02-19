مفاجأة.. لامين يامال يرفض عرضًا ضخمًا من عملاق أوروبي





لامين يامال، المولود في عام 2007، بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة مع نادي "لا توريتا"، قبل أن ينضم إلى أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة التابعة لنادي برشلونة عندما كان في السابعة من عمره.

Advertisement

وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشف يامال عن سبب رفضه عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال: "أولاً، لأنني كنت مرتبطًا بعقد مع برشلونة، وثانيًا لأنني أعتقد أنه من غير الممكن أن أذهب إلى نادٍ آخر". فجرت تقارير إعلامية إسبانية مفاجأة كبيرة، حين أكدت أن لامين يامال، نجم نادي برشلونة الإسباني الشاب، رفض عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.لامين يامال، المولود في عام 2007، بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة مع نادي "لا توريتا"، قبل أن ينضم إلى أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة التابعة لنادي برشلونة عندما كان في السابعة من عمره.وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كشف يامال عن سبب رفضه عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال: "أولاً، لأنني كنت مرتبطًا بعقد مع برشلونة، وثانيًا لأنني أعتقد أنه من غير الممكن أن أذهب إلى نادٍ آخر".

وأضاف: "أنا مدين بكل شيء لبرشلونة، فهو المكان الذي نشأت فيه. انضممت إلى لا ماسيا وأنا في سن الثانية عشرة، ولعبت لبرشلونة منذ أن كنت في السابعة".



كما أكد الشاب الموهوب أنه لا يعتقد أن هناك من يشكك في مشاعره تجاه النادي، قائلاً: "لا أظن أن أحدًا يمكنه الشك في حبي العميق لبرشلونة. إذا أراد الطرفان حدوث شيء ما، فسيحدث، ولكنني في النهاية أعتبر برشلونة هو بيتي".



يُذكر أن يامال أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في مباراة بالدوري الإسباني في 29 أبريل 2023، حيث كان عمره 15 عامًا و290 يومًا. كما اختار تمثيل منتخب إسبانيا، رغم أنه كان بإمكانه اللعب مع منتخب المغرب أو غينيا الاستوائية. كما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا مع منتخب "لاروخا" في تصفيات "يورو 2024". (winwin)