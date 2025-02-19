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خاص
مباراة العمر: "الريال" يواجه "السيتي" في صراع المصير
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
19-02-2025
|
04:30
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مواجهةٌ مصيرية تنتظر "ريال مدريد" ضد "مانشستر سيتي" في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيواصل مشواره نحو اللقب الأوروبي. يُنتظر أن تكون المباراة في "سانتياغو برنابيو" اليوم الأربعاء، وستخطف الأنظار لما تحمله من إثارة وتشويق.
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في مباراة الذهاب على ملعب الاتحاد، حقق "الميرينغي" فوزًا ثمينًا بنتيجة 3-2 رغم الغيابات الكبيرة في صفوفه. لكن هذه المرة، يواجه الفريق الإسباني تحديًا صعبًا، حيث يدخل "مانشستر سيتي" بقيادة المدرب بيب غوارديولا معتمدًا على نجمه الجديد عمر مرموش، الذي أضاف قوة هجومية كبيرة في خط الهجوم منذ انتقاله إلى "السيتي" في "الميركاتو" الشتوي. مرموش، الذي سجل هاتريك أمام "نيوكاسل"، سيكون الأمل الأكبر لكتيبة غوارديولا في حسم التأهل، خاصة بعد أن خسر فريقه في مباراة الذهاب أمام "ريال مدريد".
إضافة إلى مرموش، يتعين على "ريال مدريد" أن يتعامل مع كابوس آخر يتمثل في النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي شكل تهديدًا دائمًا على دفاعات الفريق "الملكي" في لقاء الذهاب. عودة المدافع الألماني أنطونيو روديغر، إلى جانب دافيد ألابا ولوكاس فاسكيز، تعطي أملًا أكبر للفريق في مواجهة هذه التحديات الهجومية الكبيرة. ورغم استعادة بعض من أبرز لاعبيه، إلا أن "ريال مدريد" سيفتقد لجهود داني كارفاخال وإيدير ميليتاو في هذه المواجهة الحاسمة.
لكن على الجانب الآخر، "ريال مدريد" يملك القوة الكافية لصد هذه الهجمات المتتالية. عودة فيديريكو فالفيردي إلى تشكيلة الفريق، يضفي المزيد من القوة الدفاعية والهجومية على الفريق، مما يمنح المدرب كارلو أنشيلوتي المزيد من الخيارات لزيادة فعالية الفريق في هذا اللقاء الحاسم.
بالتأكيد، سيكون لمرموش وهالاند دور حاسم في تحديد مسار المباراة، حيث يشكلان تهديدًا كبيرًا لـ"ريال مدريد" في الهجوم. ولا شك أن هذه المباراة ستشهد منافسة شديدة من كلا الفريقين، خاصة أن "مانشستر سيتي" يسعى لتحقيق مستقبله في دوري الأبطال، بينما يسعى "ريال مدريد" لتأكيد تفوقه في البطولة التي يعرفها جيدًا.
في النهاية، تبقى هذه المواجهة مليئة بالإثارة والتشويق، ومع نسبة 1% التي ذكرها غوارديولا في حديثه عن فرص فريقه في التأهل، سيسعى "سيتي" بكل قوة لتجاوز هذا التحدي. لكن، كما عودنا "ريال مدريد" في مثل هذه المباريات الكبيرة، قد يكون للفريق "الملكي" كلمة أخرى في "برنابيو"، لتأكيد جدارته في مواصلة الدفاع عن لقبه في البطولة الأوروبية الأهم.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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