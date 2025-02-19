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رياضة

طائرة رونالدو الخاصة تتعرض لمشكلة خطيرة.. هل كان على متنها؟

Lebanon 24
19-02-2025 | 05:58
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أثارت طائرة اللاعب البرتغالي الشهير، كريستيانو رونالدو، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شوهدت تهبط في مطار مانشستر من دون حراك لعدة أيام.
 
فقد نشر حساب مطار مانشستر، عبر منصة "إكس"، فيديو شوهد من خلاله طائرة لاعب النصر السعودي من طراز "Bombardier Global Express 6500"، وهي متوقفة في المطار، من دون أي تفاصيل، ما زاد التساؤلات.
 
وتبين لاحقا أن الطائرة الخاصة للنجم البرتغالي، والتي تبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني، واجهت مشكلة فنية خطيرة أثناء تواجدها في مطار مانشستر، حيث تم اكتشاف شقوق في إحدى نوافذها خلال عملية الفحص التي خضعت لها، ما استدعى بقاءها على الأرض منذ الجمعة حتى أمس الثلاثاء، لإجراء الإصلاحات اللازمة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن يبدو أن الأسطورة البرتغالي لم يكن على متنها، خصوصا أنه شارك بعد 24 ساعة فقط في فوز النصر السعودي على نظيره الأهلي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن الجولة 20 من دوري روشن. (العربية)
 
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