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رياضة

في مواجهة الريال.. مرموش يحمل آمال السيتي

Lebanon 24
19-02-2025 | 10:00
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يلتقي مساء، الأربعاء، مانشستر سيتي الإنكليزي مع ريال مدريد الإسباني في إياب الملحق المؤهل لدور 16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو.


ويحمل المهاجم المصري عمر مرموش آمال السيتي خلال المواجهة بعد خسارة السيتيزن على ملعب الاتحاد أمام الملكي 2-3.
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وكان الإسباني جوزيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد استطاع طوال مسيرته التدريبية الوصول لدور ال16 لكنه يصطدم هذه المرة بريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة.

ويعول غوارديولا على المصري مرموش الذي سجل ثلاثة أهداف في شوط واحد خلال المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي أمام نيوكاسل.
 
ويمتلك مانشستر سيتي العديد من الفرص من أجل التأهل إلى دور الـ 16، حيث يتمثل السيناريو الأول في تحقيق الفوز على ريال مدريد بفارق هدفين من أجل حجز بطاقة الصعود في الوقت الأصلي، أو الفوز بفارق هدف وحيد واللجوء للوقت الإضافي أو الفوز بفارق هدف واللجوء إلى ضربات الجزاء بعد استمرار النتيجة على حالها في الوقت الإضافي.

ريال مدريد يكفيه التعادل السلبي في مباراة مانشستر سيتي من أجل بلوغ دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويتأهل الفائز لمواجهة بايرليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16. (سكاي نيوز عربية)
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