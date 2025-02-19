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رياضة

السعودية تتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا للشباب بفوز مثير على كوريا الشمالية

Lebanon 24
19-02-2025 | 13:01
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قلب منتخب السعودية تأخره بهدف أمام نظيره الكوري الشمالي إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس آسيا للشباب تحت 20 عاما.
وتقدم منتخب كوريا الشمالية بهدف في الشوط الأول من توقيع هان جاي في الدقيقة 28.
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وفي الشوط الثاني، رد "الأخضر" بهدفين في الدقيقتين 51 و85 عن طريق سعد حسين حقوي وثامر فتحي الخيبري.
وبهذه النتيجة انتزع منتخب السعودية صدارة ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، مستفيدا من تعادل العراق والأردن سلبيا في الجولة ذاتها، علما بأن العراق تأهل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وكان منتخب السعودية قد حقق الفوز على الأردن بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم خسر بالنتيجة ذاتها ضد العراق في الجولة الثانية.
وضرب منتخب السعودية موعدا في الدور ربع النهائي مع نظيره الصيني، صاحب الأرض، الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى.
وتقام مواجهة السعودية مع الصين السبت المقبل.( روسيا اليوم)
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