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رياضة

هالاند ودي بروين خارج تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية لمواجهة ريال مدريد

Lebanon 24
19-02-2025 | 15:30
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أعلن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، حيث يسعى مان سيتي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-3.
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وشهدت التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي، تواجد النجم المصري عمر مرموش ليقود هجوم الفريق، بدلا من إيرلينغ هالاند الذي يجلس على مقاعد البدلاء.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الإبقاء على هالاند على مقاعد البدلاء خلال مباراة ريال مدريد، يأتي بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة تعرض إليها خلال مشاركته في مباراة نيوكاسل يونايتد التي خاضها الفريق ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقرر مدرب مانشستر سيتي الاحتفاظ أيضا بصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد البدلاء.
وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو غونزاليس، إيلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، عمر مرموش، سافينيو.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بفارق هدفين للتأهل للدور المقبل، بينما الفوز بفارق هدف واحد سيدفع المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح إذا لزم الأمر. (روسيا اليوم)
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