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رياضة
على حساب كبير إيطاليا.. آيندهوفن ظفر ببطاقة ثمن النهائي بمباراة مجنونة (فيديو)
Lebanon 24
20-02-2025
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نجح نادي بي أس في آيندهوفن الهولندي في انتزاع بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن تغلّب على ضيفه يوفنتوس الإيطالي (3-1) بعد التمديد الأربعاء في إياب الملحق معوضاً خسارته (1-2) في مواجهة الذهاب.
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افتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل لأصحاب الأرض (53) وأدرك الأمريكي تيموتي وياه التعادل ليوفنتوس (63) قبل أن يوقّع المغربي اسماعيل صيباري (74) على الهدف الثاني لآيندهوفن لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الأول نجح المدافع رايان فلامينغو في تسجيل الهدف الثالث (98) لآيندهوفن ليعبر النادي الهولندي بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4-3).
وبلغ آيندهوفن دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين لأول مرة منذ موسم 2006-2007، في حين فشل يوفنتوس في بلوغ هذا الدور في مشاركتين متتاليتين لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحالي منذ موسم 1992-1993. (بي إن سبورتس)
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