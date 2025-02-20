بعشرة أهداف.. باريس سان جرامان يُمطر شياك بريست ويتأهل

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اكتسح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مواطنه بريست بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الطرفين الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال وعبر متأهلاً بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (10-صفر).افتتح برادلي باركولا باب التسجيل في الدقيقة 20 وأضاف الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 39 قبل أن يسجّل البرتغالي فيتينيا الثالث في الدقيقة 59 وديزيره دويه الرابع في الدقيقة 64.ودوّن البرتغالي نونو مينديش الهدف الخامس في الدقيقة 69 ثم أضاف البرتغالي غونسالو راموس على الهدف السادس في الدقيقة 76 قبل أن يبصم البديل سيني مايولو على الهدف السابع في الدقيقة 86.وحقق نادي باريس سان جيرمان في هذه المباراة أكبر فوزه له في تاريخ المسابقات الأوروبية. (بي إن سبورتس)