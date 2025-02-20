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رياضة

بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2025 | 01:00
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تأهل فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تخطيه عقبة سبورتينغ البرتغالي.

وخيّم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة بوروسيا دورتموند وضيفه سبورتينغ الأربعاء في إياب الملحق المؤهّل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
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وصبت هذه النتيجة في مصلحة الفريق الألماني الذي استفاد من فوزه ذهابا في لشبونة بثلاثية نظيفة ليعبر إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية بنتيجة (3-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
 

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