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رياضة
قرار مكلف.. مانشستر يونايتد يكشف عن تكلفة إقالة مدربه وطاقمه الفني
Lebanon 24
20-02-2025
|
01:30
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كشف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم عن قيمة المبالغ المالية التي أنفقها لإقالة مدربه الهولندي إريك تن هاغ ومديره الرياضي دان أشوورث وأعضاء آخرين في الجهاز الفني لفريقه.
وفقا لأحدث حسابات العملاق الإنكليزي المتعثر والتي نُشرت الأربعاء، فقد أنفق النادي ما مجموعه 14.5 مليون جنيه استرليني (18.3 مليون دولار) لإقالة مدربه تن هاغ ودان أشوورث وأعضاء آخرين في الجهاز الفني.
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ولم يتحقق الأمل في "تحسين" النتائج تحت قيادة المدير الفني الجديد روبن أموريم منذ أن حل البرتغالي محل تن هاغ المقال من منصبه.
وتفاقم القرار المكلف الذي اتخذته مجموعة إينيوس التابعة لمالك الأقلية جيم راتكليف بالرحيل السريع من أولد ترافورد لأشوورث.
وتم الكشف عن التكلفة المالية لتلك القرارات في نتائج يونايتد للربع المنتهي في 31 كانون الأول تحت مسمى "البنود الاستثنائية".
وقال يونايتد في بيان: "كانت كلفة البنود الاستثنائية للربع 14.5 مليون جنيه استرليني"، مضيفاً: "يتعلق هذا بالتكاليف المرتبطة برحيل المدير السابق للفريق الأول إريك تن هاغ وأعضاء مختلفين من الجهاز الفني لكرة القدم".
وأكد يونايتد في نتائج الربع الأول أن قيمة المكافأة التي حصل عليها تن هاغ وطاقمه الفني بلغت 10.4 مليون جنيه استرليني، وهو ما يشير إلى أن رحيل آشوورث كلّف نحو 4.1 مليون جنيه إسترليني. (عربي21)
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