بعد الليلة الساحرة.. هذا ما قاله مدرب ريال مدريد

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه قدم مباراة متكاملة خلال الانتصار على مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو".وأشار أنشيلوتي إلى أن الفريق قدم أداءً دفاعيًا مميزًا، مضيفًا: "أردنا تكرار الأداء الجيد من مباراة الذهاب، وتمكنا من السيطرة على استحواذ الخصم. وعندما تدمج ذلك مع الجودة الفردية، تحصل على أداء مثالي".وعند سؤاله عن تألق ماركو أسينسيو، قال المدرب الإيطالي: "ليس المهم الحديث عن الأفراد، الجميع قدم مباراة رائعة، سواء ميندي، روديغر، فالفيردي، أو حتى ثنائي خط الوسط والمهاجمين. الأداء الجماعي هو ما يجعل اللاعبين يبرزون".كما أشاد بالمستوى الجماعي للفريق، مؤكدًا: "استغرقنا وقتًا للوصول إلى هذا المستوى، لكننا الآن في الطريق الصحيح. اللاعبون تعلموا كيف يتعاملون مع المباريات الكبيرة، وهذا التأهل يعزز ثقتنا".وعن تألق كيليان مبابي وتسجيله "هاتريك"، قال أنشيلوتي: "كان الجميع ينتظر هذا التألق منه، ونجح في تحقيقه. لكنه ليس الوحيد، لدينا العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق، والسر في العمل الجماعي".وبشأن احتمالية مواجهة أتلتيكو مدريد في ثمن النهائي، علق المدرب قائلاً: "لا يهم من سيأتي، لقد خضنا 10 مباريات للوصول إلى هذا الدور، ونتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد في الأدوار القادمة". (كووورة)