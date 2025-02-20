دوري أبطال أوروبا.. 16 فريقًا في ثمن النهائي وصدامات محتملة بين الكبار

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اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد إسدال الستار اليوم الأربعاء على مباريات ملحق دور الـ16.وحجزت أندية فينورد الهولندي، كلوب بروغ البلجيكي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونخ الألماني، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، وآيندهوفن الهولندي مقاعدها في الدور ثمن النهائي عبر مواجهات ملحق دور الـ16.وانضمت هذه الأندية إلى 8 فرق أخرى كانت قد ضمنت تأهلها مباشرة إلى ثمن النهائي بعد احتلالها المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري، وهي:ليفربول الإنكليزي، برشلونة الإسباني، أرسنال الإنكليزي، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، ليل الفرنسي وأستون فيلا الإنكليزي.وفقا للنظام الجديد للبطولة، من المقرر أن تواجه الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي الفرق التي تأهلت عبر مرحلة خروج المغلوب.وفي ما يلي المواجهات المحتملة في ثمن النهائي:ليفربول (متصدر مرحلة الدوري) سيلعب ضد:باريس سان جيرمان أو بنفيكا.برشلونة (وصيف مرحلة الدوري) × باريس سان جيرمان أو بنفيكا.أرسنال (الثالث) × فينورد أو آيندهوفنإنتر ميلان (الرابع) ×فينورد أو آيندهوفن الهولندي.أتلتيكو مدريد (الخامس) × ريال مدريد أو بايرن ميونخ.باير ليفركوزن (السادس) × ريال مدريد أو بايرن ميونخ.ليل (السابع) × كلوب بروج أو بوروسيا دورتموند.أستون فيلا (الثامن) × كلوب بروج أو بوروسيا دورتموند.الذهاب: 4 و5 آذار 2025.الإياب: 11 و12 آذار 2025.الذهاب: 8 و9 نيسان 2025.الإياب: 15 و16 نيسان 2025.الذهاب: 29 و30 نيسان 2025.الإياب: 6 و7 أيار 2025.31 أيار 2025 على ملعب "آليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية. (روسيا اليوم)