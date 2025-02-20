بدرجة حرارة 17 تحت الصفر.. ميسي يسجل أول هدف له لهذا العام

في مباراة درامية جرت وسط ظروف مناخية قاسية، قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه سبورتينغ كانساس سيتي 1-0، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس أبطال الكونكاكاف.

جرت المباراة على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" في كانساس سيتي، بحضور 15,178 متفرجا، وسط ظروف مناخية صعبة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.



وتأجلت المباراة 24 ساعة بسبب عاصفة قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة ودرجات حرارة قياسية.



ولمواجهة البرد القارس، دخل ميسي وزملاؤه أرض الملعب وهم يرتدون قفازات ووشاحات، كما ارتدى العديد من اللاعبين سراويل طويلة للحماية من الطقس المتجمد.



وسجل ميسي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 56، بعد مجهود فردي مذهل، ويعد هذا الهدف الأول لميسي البالغ 37 عاما هذا العام، بعد أن سجل 20 هدفا في 19 مباراة فقط خلال الموسم الماضي مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي.

ومنح هذا الفوز إنتر ميامي أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب المقررة على أرضه في فلوريدا الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الفريق لتأمين تأهله إلى دور الـ16 من البطولة. (روسيا اليوم)