Advertisement

رياضة

بدرجة حرارة 17 تحت الصفر.. ميسي يسجل أول هدف له لهذا العام

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1323185-638756547208770241.jpg
Doc-P-1323185-638756547208770241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مباراة درامية جرت وسط ظروف مناخية قاسية، قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على مضيفه سبورتينغ كانساس سيتي 1-0، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس أبطال الكونكاكاف.
 
جرت المباراة على ملعب "تشيلدرينز ميرسي بارك" في كانساس سيتي، بحضور 15,178 متفرجا، وسط ظروف مناخية صعبة، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.

وتأجلت المباراة 24 ساعة بسبب عاصفة قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة ودرجات حرارة قياسية.

ولمواجهة البرد القارس، دخل ميسي وزملاؤه أرض الملعب وهم يرتدون قفازات ووشاحات، كما ارتدى العديد من اللاعبين سراويل طويلة للحماية من الطقس المتجمد.

وسجل ميسي الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 56، بعد مجهود فردي مذهل، ويعد هذا الهدف الأول لميسي البالغ 37 عاما هذا العام، بعد أن سجل 20 هدفا في 19 مباراة فقط خلال الموسم الماضي مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي.
 
ومنح هذا الفوز إنتر ميامي أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب المقررة على أرضه في فلوريدا الثلاثاء المقبل، حيث يسعى الفريق لتأمين تأهله إلى دور الـ16 من البطولة. (روسيا اليوم) 
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:00 | 2025-02-20
03:00 | 2025-02-20
02:00 | 2025-02-20
01:30 | 2025-02-20
01:07 | 2025-02-20
01:00 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24