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رياضة
إسبانيا تُصدر حكمًا نهائيًا بشأن قضية "قبلة المونديال"
Lebanon 24
20-02-2025
|
10:15
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أصدرت محكمة إسبانية يوم الخميس حكمًا بتغريم لويس روبياليس، رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني السابق، بمبلغ 10800 يورو (11300 دولار) بتهمة الاعتداء الجنسي. جاء ذلك على خلفية تقبيله المهاجمة جيني هيرموسو على شفتيها بعد فوز منتخب إسبانيا في كأس العالم 2023. ومع ذلك، برأت المحكمة روبياليس وثلاثة متهمين آخرين، بينهم المدرب السابق خورخي فيلدا، من تهمة الإكراه والضغوط على هيرموسو لتقليل أهمية الحدث.
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في سياق محاكمة روبياليس، كانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه لمدة سنتين ونصف، واحدة منها بسبب القبلة القسرية، و18 شهرا لاتهامه بممارسة الضغوط على هيرموسو لتقليل شأن الواقعة. وكانت الحادثة قد أجبرت روبياليس على الاستقالة في أيلول 2023، بعد أن تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتعرضه لضغوط واسعة بسبب ما اعتُبر تعبيرًا عن الثقافة الذكورية والتمييز الجنسي في الرياضة.
من جانبها، أكدت هيرموسو في شهادتها أنها لم توافق على القبلة وشعرت "بقليل من الاحترام"، مشيرة إلى أن هذا التصرف لم يكن ينبغي أن يحدث في أي بيئة اجتماعية أو مهنية. في المقابل، اعترف روبياليس بأنه "ارتكب خطأ" في تصرفه على منصة التتويج، لكنه أكد أن سلوكه لم يكن يتعدى كونه غير لائق، نافيا ارتكاب أي جريمة. (الحرة)
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