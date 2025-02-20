اجتماع هام بخصوص كأس العالم 2030.. هذه تفاصيله

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أعلن رافاييل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تحديد موعد الاجتماع الافتتاحي بين الاتحادات الثلاثة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع الاتحادات الثلاثة الأخرى التي ستستضيف مباريات المئوية في البطولة ذاتها.ويستعد الاتحادات الستة لعقد اجتماعها الأول في آذار المقبل، وسط توقعات بأن يسفر الاجتماع عن نتائج هامة تتعلق بتشكيل اللجان المسؤولة عن تنظيم فعاليات كأس العالم 2030، والتحضير لتنظيم نسخة مميزة من البطولة.من المقرر أن يحضر الاجتماع المرتقب، رؤساء وممثلو اتحادات إسبانيا والمغرب والبرتغال، باعتبارهم الدول الثلاثة الفائزة بحق تنظيم مونديال 2030، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي التي ستستضيف مباريات المئوية في النسخة المونديالية المقبلة.قال رافاييل لوزان في تصريحات صحفية: "هناك تفاهم استثنائي وتوافق جيد بين الاتحادات المنظمة لمونديال 2030، وكل ذلك من أجل تحقيق طموح تنظيم أفضل كأس عالم في التاريخ".جاء هذا بعد أيام قليلة من زيارة رسمية قام بها فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لنظيره الإسباني في المغرب، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات الهامة، أبرزها تنظيم كأس العالم 2030، وزيادة التعاون المشترك بين إسبانيا والمغرب.وتضمن الاجتماع اقتراحًا من الطرفين بضرورة تشكيل لجان تنظيم كأس العالم 2030، وتحديد ملامح الإستراتيجية المتبعة بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، بما يضمن النجاح في الخروج بنسخة استثنائية من البطولة.سبق أن فاز المغرب بحق تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا، ويُعد هذا الحدث تاريخيًا بالنظر إلى مشاركة دول من قارات مختلفة. ويعتبر المغرب ثاني دولة عربية تحقق حلم تنظيم كأس العالم بعد قطر التي نظمت نسخة 2022، والتي وصفها الكثيرون بأنها أفضل نسخة في تاريخ المسابقة.ومن المتوقع أن تكون حصيلة العرب في تنظيم كأس العالم غير متوقفة عند المغرب، حيث فازت المملكة العربية السعودية بحق تنظيم كأس العالم 2034، مما يجعلها ثالث دولة عربية تستضيف البطولة. (winwin)