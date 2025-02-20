هذه تكلفة خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا!

كشف تقرير نشرته شبكة "ذا أثيليتك" عن خسارة مانشستر سيتي مبلغ 36 مليون جنيه إسترليني بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

النادي الإنكليزي سيحصل على حوالي 64 مليون جنيه إسترليني من مرحلة المجموعات هذا الموسم، بينما كان سيحصل على 90 مليون جنيه إسترليني إذا وصل إلى ربع النهائي. التقرير أوضح أن آلية توزيع أموال دوري أبطال أوروبا تتضمن ثلاثة طرق، بما في ذلك تقسيم "حصة متساوية" و"عمود القيمة".

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ورغم الخروج المبكر، لا يزال وضع مانشستر سيتي المالي قويًا بفضل أرباحه الكبيرة في السنوات الأخيرة. (winwin)