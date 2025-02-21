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رياضة
دولة عربية تطلب استضافة كأس آسيا 2031
Lebanon 24
21-02-2025
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس، عن تقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2031، وذلك بعد بدء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استقبال ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم البطولة.
وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الإماراتي أنه يعمل على إعداد ملف شامل ومتكامل يتضمن جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة هذه البطولة الكبرى، التي تعد الأكبر على مستوى القارة الآسيوية. وأشار البيان إلى أن التفاصيل الكاملة للملف ستُعلن قريبًا.
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ويعتمد الاتحاد الإماراتي في طلبه على الخبرة الواسعة التي اكتسبتها الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث استضافت الإمارات كأس آسيا مرتين، الأولى في عام 1996 والثانية في 2019. كما سبق لها تنظيم العديد من البطولات العالمية الأخرى، منها كأس العالم للأندية (أربع مرات بنظامها السابق)، وكأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للناشئين 2013.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا ستُقام في المملكة العربية السعودية عام 2027.
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