Advertisement

رياضة

دولة عربية تطلب استضافة كأس آسيا 2031

Lebanon 24
21-02-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1323472-638757186888254409.jpg
Doc-P-1323472-638757186888254409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس، عن تقديم طلب رسمي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2031، وذلك بعد بدء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استقبال ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة في تنظيم البطولة.

وفي بيان رسمي، أكد الاتحاد الإماراتي أنه يعمل على إعداد ملف شامل ومتكامل يتضمن جميع المتطلبات اللازمة لاستضافة هذه البطولة الكبرى، التي تعد الأكبر على مستوى القارة الآسيوية. وأشار البيان إلى أن التفاصيل الكاملة للملف ستُعلن قريبًا.
Advertisement

ويعتمد الاتحاد الإماراتي في طلبه على الخبرة الواسعة التي اكتسبتها الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث استضافت الإمارات كأس آسيا مرتين، الأولى في عام 1996 والثانية في 2019. كما سبق لها تنظيم العديد من البطولات العالمية الأخرى، منها كأس العالم للأندية (أربع مرات بنظامها السابق)، وكأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للناشئين 2013.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا ستُقام في المملكة العربية السعودية عام 2027.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-02-20
16:00 | 2025-02-20
14:00 | 2025-02-20
10:15 | 2025-02-20
07:00 | 2025-02-20
04:00 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24