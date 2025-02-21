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رياضة

شاكيرا تنتقم من بيكيه وصديقته في حفل بالبرازيل.. هذا ما فعلته!

Lebanon 24
21-02-2025 | 01:54
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استغلت النجمة شاكيرا حفلها الموسيقي في البرازيل لتوجيه رسائل غير مباشرة إلى زوجها السابق، جيرارد بيكيه، وصديقته الحالية كلارا شيا مارتي، عبر تعديل كلمات بعض أغانيها الشهيرة. 

ورغم انفصال شاكيرا عن بيكيه في عام 2022، إلا أن التوترات بينهما لا تزال مستمرة بسبب حضانة طفليهما ميلان وساشا.
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وخلال الحفل، قامت شاكيرا بتغيير كلمات أغنيتها الشهيرة "Don’t Bother" لمهاجمة بيكيه، الذي كانت تربطها به علاقة دامت أكثر من 11 عامًا.

في النسخة المعدلة من الأغنية، قدمت شاكيرا كلمات لاذعة قالت فيها: "من أجلك تخليت عن كل ما أملك وانتقلت إلى بلد اشتراكي فقط لأكون معك، قمت بتقليم أظافري حتى لا تؤذيك، خسرت وزني وتعلمت كرة القدم فقط لكي تبقى، لكنك لم تفعل". كما أضافت كلمات أخرى موجهة إلى صديقته الحالية، مثل: "إنها تعمل لديك مجانا، لا تجعلها تفقد عقلها، إنها أكثر مما تستحق، ومع ذلك ما زالت ليست أفضل مني".

هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها شاكيرا رسائل إلى بيكيه عبر أغانيها، إذ سبق أن انتقدته علنًا بعد انفصالهما، خاصة بعد مزاعم خيانته لها وارتباطه بكلارا شيا بعد فترة قصيرة من الانفصال. (روسيا اليوم)

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