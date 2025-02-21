12
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
شاكيرا تنتقم من بيكيه وصديقته في حفل بالبرازيل.. هذا ما فعلته!
Lebanon 24
21-02-2025
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغلت النجمة شاكيرا حفلها الموسيقي في البرازيل لتوجيه رسائل غير مباشرة إلى زوجها السابق، جيرارد بيكيه، وصديقته الحالية كلارا شيا مارتي، عبر تعديل كلمات بعض أغانيها الشهيرة.
ورغم انفصال شاكيرا عن بيكيه في عام 2022، إلا أن التوترات بينهما لا تزال مستمرة بسبب حضانة طفليهما ميلان وساشا.
Advertisement
وخلال الحفل، قامت شاكيرا بتغيير كلمات أغنيتها الشهيرة "Don’t Bother" لمهاجمة بيكيه، الذي كانت تربطها به علاقة دامت أكثر من 11 عامًا.
في النسخة المعدلة من الأغنية، قدمت شاكيرا كلمات لاذعة قالت فيها: "من أجلك تخليت عن كل ما أملك وانتقلت إلى بلد اشتراكي فقط لأكون معك، قمت بتقليم أظافري حتى لا تؤذيك، خسرت وزني وتعلمت كرة القدم فقط لكي تبقى، لكنك لم تفعل". كما أضافت كلمات أخرى موجهة إلى صديقته الحالية، مثل: "إنها تعمل لديك مجانا، لا تجعلها تفقد عقلها، إنها أكثر مما تستحق، ومع ذلك ما زالت ليست أفضل مني".
هذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها شاكيرا رسائل إلى بيكيه عبر أغانيها، إذ سبق أن انتقدته علنًا بعد انفصالهما، خاصة بعد مزاعم خيانته لها وارتباطه بكلارا شيا بعد فترة قصيرة من الانفصال. (روسيا اليوم)
فنون ومشاهير
رياضة
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق أبرز قوامها.. بطلة مسلسل "القدر" الممثلة السورية الشهيرة تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
بفستان ضيق أبرز قوامها.. بطلة مسلسل "القدر" الممثلة السورية الشهيرة تلفت الأنظار بجمالها (صور)
03:54 | 2025-02-20
20/02/2025 03:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
14:18 | 2025-02-20
20/02/2025 02:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
10:54 | 2025-02-20
20/02/2025 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تطلقت بعد 3 أشهر فقط من زواجها.. هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
تطلقت بعد 3 أشهر فقط من زواجها.. هل تذكرون ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار؟ شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:10 | 2025-02-20
20/02/2025 04:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ بطوليّ في الجنوب.. كاميرا ترصد شهيداً مع "رشاشه"
Lebanon 24
مشهدٌ بطوليّ في الجنوب.. كاميرا ترصد شهيداً مع "رشاشه"
04:30 | 2025-02-20
20/02/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:57 | 2025-02-21
بعد السقوط في مدريد.. غوارديولا يقرر التخلي عن 8 نجوم!
00:00 | 2025-02-21
دولة عربية تطلب استضافة كأس آسيا 2031
23:00 | 2025-02-20
هذه نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025
16:00 | 2025-02-20
هذه تكلفة خروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا!
14:00 | 2025-02-20
اجتماع هام بخصوص كأس العالم 2030.. هذه تفاصيله
10:15 | 2025-02-20
إسبانيا تُصدر حكمًا نهائيًا بشأن قضية "قبلة المونديال"
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
21/02/2025 10:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
21/02/2025 10:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
21/02/2025 10:13:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24