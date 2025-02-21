إيقاف لاعب 25 مباراة بسبب تعاطي الترامادول

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عن إيقاف بوبي بورتيس جونيور، لاعب فريق ميلووكي باكس، لمدة 25 مباراة بدون أجر بعد ثبوت تعاطيه مادة الترامادول المحظورة. وقالت الرابطة إن العقوبة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مباراة الفريق ضد لوس أنجلوس كليبرز، التي أُقيمت فجر اليوم الجمعة.ويعد الترامادول من الأدوية المسكنة للألم التي تعتبر ضمن المواد المحظورة في الرياضة، نظرًا لأنها قد تعزز الأداء البدني. وبرر وكيل أعمال بورتيس، مارك بارتلشتاين، الحادثة بأنها كانت "خطأ صادقًا"، مؤكدًا أن اللاعب لم يكن يقصد تعاطي المادة.من جانبه، أكد جون هورست، مدير فريق باكس، دعم الفريق الكامل لبورتيس في هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الفريق سيتقبل العقوبة وسيسعى للعمل معًا من أجل عودة قوية. وأضاف هورست أن بورتيس يعتبر جزءًا أساسيًا من الفريق، مؤكدا استعداد باكس للعودة أقوى بعد العقوبة.وتعد هذه العقوبة خسارة كبيرة لفريق باكس، حيث يُعتبر بورتيس أحد اللاعبين المهمين في التشكيلة، ويُتوقع أن تترك هذه الخسارة تأثيرًا على الفريق الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية. (روسيا اليوم)