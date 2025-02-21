مواجهات مجنونة وسيناريوهات مثيرة.. قرعة دوري الابطال تشعل الأجواء اليوم



تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية بفارغ الصبر قرعة دوري أبطال أوروبا، التي ستجرى اليوم في مدينة نيون السويسرية، حيث سيتم تحديد المواجهات المرتقبة في دور الـ16، وذلك بعد انتهاء منافسات الدوري والملحق التأهيلي الذي شهد مباريات نارية استثنائية تابعها عاشقو المستديرة.

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آلية التأهل إلى دور الـ16 تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية بفارغ الصبر قرعة دوري أبطال أوروبا، التي ستجرى اليوم في مدينة نيون السويسرية، حيث سيتم تحديد المواجهات المرتقبة في دور الـ16، وذلك بعد انتهاء منافسات الدوري والملحق التأهيلي الذي شهد مباريات نارية استثنائية تابعها عاشقو المستديرة.

شهدت النسخة الحالية من البطولة تعديلات جديدة، أبرزها زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مما أضفى مزيدًا من التنافسية على البطولة. تأهلت الفرق الثماني الأولى في الترتيب العام مباشرة إلى دور الـ16، بينما خاضت الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليكمل الفائزون منهم عقد الفرق المتأهلة.

الفرق التي ضمنت مكانها في ثمن النهائي بعد تصدرها الترتيب هي:

- ليفربول

- برشلونة

- آرسنال

- إنتر ميلان

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- ليل

- أستون فيلا



بينما تأهلت ثمانية فرق أخرى عبر الملحق، وهي:

- بوروسيا دورتموند

- ريال مدريد

- بايرن ميونخ

- آيندهوفن

- باريس سان جيرمان

- بنفيكا

- فينورد

- كلوب بروج





نظام القرعة وآلية المواجهات

لن يقتصر سحب القرعة على تحديد مواجهات دور الـ16 فقط، بل سيمتد ليشمل تحديد المسارات المحتملة للفرق في ربع النهائي ونصف النهائي، ما يمنح الجميع صورة أوضح عن الطريق نحو النهائي الكبير. وبحسب النظام الجديد، ستواجه الفرق التي تأهلت مباشرة الفرق التي اجتازت الملحق، مما يعني عدم إمكانية مواجهة أي فريق لمنافس تأهل معه مباشرة من الدوري. علاوة على ذلك، ستلعب الفرق التي تصدرت الترتيب مباريات الإياب على أرضها، وهو ما قد يمنحها أفضلية نسبية.





المواجهات المحتملة في ثمن النهائي

بناءً على التصنيفات، سيتم تحديد المواجهات التالية عن طريق القرعة:

1- باريس سان جيرمان ضد ليفربول أو برشلونة.

2- بنفيكا ضد ليفربول أو برشلونة.

3- كلوب بروج ضد ليل أو أستون فيلا.

4- بوروسيا دورتموند ضد ليل أو أستون فيلا.

5- ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

6- بايرن ميونيخ ضد أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

7- فينورد ضد إنتر ميلان أو أرسنال.

8- أيندهوفن ضد إنتر ميلان أو أرسنال.





صدامات محتملة في المراحل المتقدمة

مع استمرار البطولة، قد نشهد مواجهات نارية بين كبار القارة الأوروبية. من بين الاحتمالات البارزة:

- كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة قد يحدث في نصف النهائي، شريطة تجاوز كل منهما عقبات ثمن وربع النهائي.

- ديربي مدريد قد يكون حاضرًا في دور الـ16 في حال وقوع ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد.

- مواجهة متجددة بين بايرن ميونخ وآرسنال في ربع النهائي، إذا نجح كلاهما في تخطي دور الـ16.

- إمكانية لقاء مثير بين ليفربول وريال مدريد في نصف النهائي، وفق مسار النتائج المحتمل.

- احتمال مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في نصف النهائي إذا اجتازا دور الـ16 وربع النهائي.





مواعيد مباريات الأدوار القادمة

- دور الـ16: 4 و5 و11 و12 آذار 2025

- ربع النهائي: 8 و9 و15 و16 نيسان 2025

- نصف النهائي: 29 و30 نيسان و6 و7 أيار 2025

- النهائي: 31 أيار 2025 – أليانز أرينا، ميونيخ

تتجه الأنظار إلى قرعة اليوم لمعرفة كيف ستتشكل خارطة المنافسة في الأدوار المقبلة، حيث تسعى الأندية الكبرى لتأمين طريقها نحو المباراة النهائية في ألمانيا، في صراع لن يخلو من المفاجآت والإثارة.