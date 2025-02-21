قبل كلاسيكو الاتحاد في دوري روشن.. استقالة مفاجئة في نادي الهلال السعودي

أعلن سلمان الغنام مدير الإدارة القانونية بنادي الهلال استقالته من منصبه ورحيله بشكل رسمي ومفاجئ من منصبه قبل ساعات من المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد.



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وكتب سلمان الغنام عبر حسابه بمنصة إكس بيانا رسميا أعلن خلاله مغادرة منصبه قائلا: "مضت 10 سنوات رائعة وذهبية أعتز بها منذ انضمامي لنادي الهلال في عام 2015، تشرفت خلال هذا العقد من الزمن بالعمل مع خمسة مجالس إدارة توالت على النادي وحظيت بثقتهم منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة، وكان هدفهم الثابت هو نجاح الهلال وريادته ليسعد محبيه وعشاقه". ويحل الهلال ضيفا على الاتحاد على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة ضمن منافسات الجولة 21 لدوري روشن.وكتب سلمان الغنام عبر حسابه بمنصة إكس بيانا رسميا أعلن خلاله مغادرة منصبه قائلا: "مضت 10 سنوات رائعة وذهبية أعتز بها منذ انضمامي لنادي الهلال في عام 2015، تشرفت خلال هذا العقد من الزمن بالعمل مع خمسة مجالس إدارة توالت على النادي وحظيت بثقتهم منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة، وكان هدفهم الثابت هو نجاح الهلال وريادته ليسعد محبيه وعشاقه".

وأضاف: "بخالص الود والعرفان أشكر رئيس مجلس الإدارة فهد بن سعد بن نافل على جهوده العظيمة والكبيرة وتذليله للصعوبات وعلى تحفيزه ودعمه الدائم والذي كان له بالغ الأثر في تميز نادي الهلال على كافة الأصعدة والوصول به للمكانة المستحقة في المحافل العالمية".

وأتم قائلا: "أودع هذا الصرح الشامخ والعريق كمدير للإدارة القانونية، بعد هذه الرحلة الطويلة والمليئة بالتحديات والخبرات والنجاحات والذكريات الرحلة التي اضافت لي الكثير وكسبت من خلالها معرفة ومحبة الوسط الرياضي بكافة أطيافه من منسوبين ومن لاعبين وإعلاميين وجماهير". (روسيا اليوم)