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رياضة

بعد الجدل الكبير وطلبه الغريب من ميسي.. اتحاد الكونكاكاف يعاقب حكم مكسيكي!

Lebanon 24
21-02-2025 | 14:00
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عاقب اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم الحكم المكسيكي ماركو أنطونيو أورتيز نافا بعد أن طلب من ليونيل ميسي توقيعا عقب مباراة دور الـ 16 من كأس أبطال الكونكاكاف بين سبورتنغ كانساس سيتي وإنتر ميامي.
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وأعطت صور البث التلفزيوني انطباعا بأن الحكم المكسيكي طلب من الأسطورة الأرجنتينية قميصه، في لفتة أثارت احتجاجات من سبورتنغ كانساس سيتي.

وأكد سبورتنغ كانساس سيتي أنهم أبلغوا الكونكاكاف باللقطة، وقال النادي فيما يتعلق بالجدل: نتوقع مزيدا من المراجعة للمسألة والإجراءات التي سيتم اتخاذها.

بينما أوضح الحكم ماركو أورتيز في وقت لاحق أنه لم يطلب من ميسي القميص، ولكن توقيعا لأحد أفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك، قرر اتحاد الكونكاكاف معاقبة المكسيكي وفقا لبيان نقلته شبكة "إي إس بي إن"، واعترف ماركز بخطئه واعتذر عن اللقطة، وقبل الإجراء التأديبي الذي فرضه الاتحاد القاري.
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