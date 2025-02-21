بعد الجدل الكبير وطلبه الغريب من ميسي.. اتحاد الكونكاكاف يعاقب حكم مكسيكي!

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وأعطت صور البث التلفزيوني انطباعا بأن الحكم المكسيكي طلب من الأسطورة الأرجنتينية قميصه، في لفتة أثارت احتجاجات من سبورتنغ كانساس سيتي.وأكد سبورتنغ كانساس سيتي أنهم أبلغوا الكونكاكاف باللقطة، وقال النادي فيما يتعلق بالجدل: نتوقع مزيدا من المراجعة للمسألة والإجراءات التي سيتم اتخاذها.بينما أوضح الحكم ماركو أورتيز في وقت لاحق أنه لم يطلب من ميسي القميص، ولكن توقيعا لأحد أفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك، قرر اتحاد الكونكاكاف معاقبة المكسيكي وفقا لبيان نقلته شبكة "إي إس بي إن"، واعترف ماركز بخطئه واعتذر عن اللقطة، وقبل الإجراء التأديبي الذي فرضه الاتحاد القاري.