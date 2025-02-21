أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على ضمك في دوري روشن السعودي

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افتتح إيفان توني التسجيل للأهلي بعد أربع دقائق من انطلاق المباراة، ثم ضاعف غالينو النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.ووصل المهاجم الإنجليزي إلى هدفه رقم 11 هذا الموسم، بينما افتتح البرازيلي عداد أهدافه في الدوري بعدما سجل في دوري أبطال آسيا للنخبة.ورفع فريق المدرب ماتياس يايسله رصيده إلى 41 نقطة ليبقى في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز 11.