شابة روسية تسجل تاريخًا جديدًا في التنس

Advertisement

ونجحت أندرييفا في التغلب على ريباكينا المصنفة سادسة في البطولة بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-4، 4-6، 6-3، في غضون ساعتين و15 دقيقة، بعدما فازت بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الفاصلة لتقلب تأخرها من 1-3 إلى انتصار.وأصبحت أندرييفا بعمر 17 عاما و298 يوما، أصغر لاعبة في رابطة محترفات التنس تصل إلى نهائي بطولة من فئة ألف نقطة منذ إطلاق تلك البطولات في عام 2009.