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رياضة
شابة روسية تسجل تاريخًا جديدًا في التنس
Lebanon 24
21-02-2025
|
23:00
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سطرت الروسية الواعدة ميرا أندرييفا اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة التنس، بعدما بلغت المباراة النهائية لبطولة دبي لفئة ألف نقطة على حساب الكازاخستانية يلينا ريباكينا.
ونجحت أندرييفا في التغلب على ريباكينا المصنفة سادسة في البطولة بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-4، 4-6، 6-3، في غضون ساعتين و15 دقيقة، بعدما فازت بخمسة أشواط متتالية في المجموعة الفاصلة لتقلب تأخرها من 1-3 إلى انتصار.
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وأصبحت أندرييفا بعمر 17 عاما و298 يوما، أصغر لاعبة في رابطة محترفات التنس تصل إلى نهائي بطولة من فئة ألف نقطة منذ إطلاق تلك البطولات في عام 2009.
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