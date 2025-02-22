بعرض "مُهين".. ليفربول يدفع صلاح إلى الرحيل!

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قامت تقارير صحفية بريطانية بوصف العرض الذي قدمه ليفربول لتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح بـ"المهين"، إذ عرض النادي الإنكليزي راتباً أقل مما يتقاضاه مهاجم الفريق في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.ورغم مستوياته المميزة ومساهمته في تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي، فإن مستقبل النجم المصري ما يزال غامضاً رغم تبقي أشهر قليلة على انتهاء عقده.وأفاد موقع "آنفيلد واتش" أن ليفربول قدم حتى الآن عرضًا واحدًا فقط لتجديد عقد صلاح، لكن العرض كان أقل بكثير من التوقعات.وأضاف التقرير: العرض يتضمن راتباً أقل مما يحصل عليه صلاح حالياً، وليس أكثر أو حتى لا يساوي ما يحصل عليه الآن، لذا فهي مفاجأة كبيرة.وتابع التقرير: من المؤكد أن صلاح سيحصل على زيادة في راتبه في أي مكان آخر يذهب إليه، إذ يحتاج ليفربول إلى مكافأته على المستوى الرائع الذي يقدمه.وبات صلاح مرشحاً بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حال فاز فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز ووصل إلى الأدوار النهائية لدوري أبطال أوروبا.(العربية)