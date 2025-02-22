يشبه "الدون" بشكل لافت.. رونالدو يتفاعل مع شبيهه في المدرجات بطريقة عفوية! (فيديو)

ضمن منافسات الجولة 21 لدوري روشن للمحترفين، شهدت مباراة النصر والاتفاق مساء أمس الجمعة، لقطة مثيرة كان بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقبل بداية اللقاء، كان رونالدو يؤدي عملية الإحماء الروتينية استعدادا للمباراة، عندما لفت انتباهه شخص موجود في مدرجات ملعب "الأول بارك" في الرياض يرتدي قميص نادي النصر ويشبه "الدون" بشكل لافت للنظر.



هذه الواقعة أثارت دهشة رونالدو واسترعى انتباه زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، حيث توجه إليه "الدون" ليشاركه الأمر.

شبيه رونالدو 💛💙💛💙



إش جاب الثرى للثريا❤️💛CR7 pic.twitter.com/LFoQcGqCAT — 🅛🅐🅜🅐 💛💙🅐🅛🅢🅗🅜🅡🅘 (@LAMoSH_19955) February 21, 2025 Advertisement

ولم يستطع الثنائي إخفاء ضحكاتهما قبل أن يستكملا تدريبات الإحماء بطريقة عادية.



وقد شارك رونالدو في المباراة أساسيا، لكنه لم يساعد فريقه النصر في تجنب الخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 2-3.



وبهذه الخسارة، تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، على بعد 8 نقاط من المتصدر الاتحاد الذي يلاقي الهلال اليوم السبت في قمة الجولة 21.(روسيا اليوم)



