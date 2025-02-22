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رياضة

يشبه "الدون" بشكل لافت.. رونالدو يتفاعل مع شبيهه في المدرجات بطريقة عفوية! (فيديو)

Lebanon 24
22-02-2025 | 03:00
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ضمن منافسات الجولة 21 لدوري روشن للمحترفين، شهدت مباراة النصر والاتفاق مساء أمس الجمعة، لقطة مثيرة كان بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقبل بداية اللقاء، كان رونالدو يؤدي عملية الإحماء الروتينية استعدادا للمباراة، عندما لفت انتباهه شخص موجود في مدرجات ملعب "الأول بارك" في الرياض يرتدي قميص نادي النصر ويشبه "الدون" بشكل لافت للنظر.

هذه الواقعة أثارت دهشة رونالدو واسترعى انتباه زميله الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، حيث توجه إليه "الدون" ليشاركه الأمر.
 
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ولم يستطع الثنائي إخفاء ضحكاتهما قبل أن يستكملا تدريبات الإحماء بطريقة عادية.

وقد شارك رونالدو في المباراة أساسيا، لكنه لم يساعد فريقه النصر في تجنب الخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 2-3.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد النصر عند النقطة 44، على بعد 8 نقاط من المتصدر الاتحاد الذي يلاقي الهلال اليوم السبت في قمة الجولة 21.(روسيا اليوم)

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