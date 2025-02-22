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رياضة

قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي.. هذا ما قاله صلاح عن هالاند

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:00
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قبل المواجهة المرتقبة بين فريقه ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي، أشعل اللاعب محمد صلاح الأجواء عندما أشار الجناح المصري إلى أن حياة مهاجم "السيتي"، إرلينغ هالاند، أسهل منه.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه "الاتحاد" نادي ليفربول يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واعتبر صلاح خلال تصريحات لشبكة "سكاي ألمانيا" أن "حياة هالاند أسهل"، كونه مهاجما قريبا من المرمى، مما يمكنه من تسجيل أكبر عدد من الأهداف، بخلاف حياة اللاعب الذي يشغل مركز الجناح (صلاح يلعب في مركز الجناح الأيمن).

وقال صلاح عن مواجهة هالاند: "أحترمه كثيرا، لم نتحدث إلا مرة واحدة عقب مباراتنا الأخيرة، لكنه مهاجم، لذا فإن حياته أسهل، وأتمنى له التوفيق بالطبع".

وتابع: "حياته أسهل لأنه يلعب كمهاجم، وعلى عكس مركز الجناح، يكون من الصعب تسجيل هذا العدد من الأهداف، يمكن لأي لاعب جناح أن يؤكد لك ذلك".
 
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وأكمل النجم المصري: "لهذا السبب أرى أن الأمر مختلف بيننا، فهو مهاجم وأنا جناح".

يشار إلى أن مشاركة هالاند في لقاء ليفربول تبقى محل شك، في ظل معاناة المهاجم النرويجي من الإصابة التي غيبته عن مباراة ريال مدريد الأربعاء الماضي في إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة فريقه 1-3 وخروجه من المسابقة القارية.

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 24 هدفا، متقدما بفارق خمسة أهداف عن هالاند، الذي يحتل المركز الثاني.(روسيا اليوم)

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