هل أصبح رونالدو "عبئا" على النصر؟

طالب عدد من جماهير النصر السعودي، برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الفريق، كونه أصبح "عبئا" على النادي، على حد تعبيرهم.





وتعرض النصر لهزيمته الثالثة في الدوري، مساء الجمعة، أمام الاتفاق، بنتيجة 2-3، وتراجع للمركز الرابع، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن المتصدر نادي الاتحاد.

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وكان النصر متقدما بنتيجة 2-1، قبل أن يقلب الاتفاق النتيجة بهدفين في الدقيقتين 82 و89.



وهاجمت جماهير النصر نجم الفريق كريستيانو رونالدو، واعتبرته عبئا على الفريق، بسبب إضاعته للعديد من الفرص، وتأثيره على خطة الفريق، التي تفتقر لصانع ألعاب حقيقي.



كما اتهمه البعض بأنه أجبر مهاجم الفريق الجديد، الكولومبي جون دوران، القادم من أستون فيلا الإنكليزي، على اللعب في مركز الجناح، مما أفقده بريقه كمهاجم هداف. (سكاي نيوز عربية)