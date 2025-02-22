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رياضة
بعد طرده المثير للجدل أمام الاتفاق.. ما مصير نجم نادي النصر جون دوران؟
Lebanon 24
22-02-2025
|
09:00
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يواجه مهاجم نادي النصر، الكولومبي جون دوران، عقوبة إيقاف انضباطية بعد واقعة طرده أمام الاتفاق أمس الجمعة، ضمن الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي.
وخسر فريق النصر أمام الاتفاق بنتيجة 2-3، في مباراة استضافها ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.
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وتحصل جون دوران على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد اعتدائه بالضرب على عبد الإله المالكي لاعب الاتفاق.
وقال الخبير التحكيمي فهد المرداسي في حديثه عبر قناة "إس إس سي" الرياضية: "طرد مستحق حصل عليه دوران لارتكابه سلوكا مشينا تمثل في الاعتداء بالضرب على عبد الإله المالكي خلال توقف اللعب".
وتابع المرداسي: "دوران ارتكب سلوكا غير مبرر، وفيه تقليل من لاعب الخصم، وأتوقع أن يتم إيقافه أكثر من مباراة بسبب هذا السلوك الذي أدى إلى حصوله على بطاقة حمراء مباشرة". (روسيا اليوم)
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