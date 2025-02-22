بتعادله مع إيفرتون.. مانشستر يونايتد ينجو من خسارة جديدة

أفلت مانشستر يونايتد من الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز، بتعادله 2-2 أمام مضيفه إيفرتون يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26.



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وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 72، ثم سجل مانويل أوغارتي الهدف الثاني في الدقيقة 80. وأنهى إيفرتون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، حيث سجل بيتو الهدف الأول في الدقيقة 19، ثم أضاف عبد الله دوكوري الهدف الثاني في الدقيقة 32.وفي الشوط الثاني، تمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق برونو فرنانديز في الدقيقة 72، ثم سجل مانويل أوغارتي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق 13 نقطة عن إيبسويتش صاحب المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الأولى.



أما إيفرتون، فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ12، ليقترب بقوة من حسم مسألة بقائه في الموسم المقبل بالدوري الممتاز. (روسيا اليوم)