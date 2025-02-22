Advertisement

رياضة

كارثة تحكيمية جديدة في الدوري الإسباني

Lebanon 24
22-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1324281-638758633908330417.jpg
Doc-P-1324281-638758633908330417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجدد الجدل حول أداء حكام الدوري الإسباني بعد مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة 25 من المسابقة. المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-0 على ملعب الميستايا، شهدت اعتراضات حادة من فريق فالنسيا على التحكيم، وذلك بعد تجاهل الحكم ماتيو بوسكيتش فيرير احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق المحلي بداعي لمسة يد واضحة من مدافع أتلتيكو مدريد، خافي جالان، وهو ما أظهرته اللقطات التلفزيونية.
Advertisement

وفي رد فعل غاضب، نشر نادي فالنسيا تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "نحن نحترم الحكام، ولكن هذه ركلة جزاء". هذا التصريح أعاد إثارة الجدل حول الأخطاء التحكيمية التي تواصلت في مباريات الدوري الإسباني، حيث كانت المباراة محل نقاش كبير بين مشجعي فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وقد تزامن هذا الجدل مع حالة من الغضب شملت جماهير ريال مدريد بعد حادثة طرد لاعبه جود بيلينغهام في مباراة أوساسونا الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الانتقادات الموجهة للحكام. بدورها، واصل أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني تألقه، حيث سجل خوليان ألفاريز هدفين في الشوط الأول قبل أن يضيف أنخيل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وبذلك، ارتقى أتلتيكو مدريد مؤقتًا إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن برشلونة وريال مدريد اللذين لعبا 24 مباراة فقط. (ارم نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:57 | 2025-02-22
13:42 | 2025-02-22
10:25 | 2025-02-22
09:00 | 2025-02-22
07:00 | 2025-02-22
04:00 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24