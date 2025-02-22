كارثة تحكيمية جديدة في الدوري الإسباني

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تجدد الجدل حول أداء حكام الدوري الإسباني بعد مباراة فالنسيا وأتلتيكو مدريد التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة 25 من المسابقة. المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 3-0 على ملعب الميستايا، شهدت اعتراضات حادة من فريق فالنسيا على التحكيم، وذلك بعد تجاهل الحكم ماتيو بوسكيتش فيرير احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق المحلي بداعي لمسة يد واضحة من مدافع أتلتيكو مدريد، خافي جالان، وهو ما أظهرته اللقطات التلفزيونية.وفي رد فعل غاضب، نشر نادي فالنسيا تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلاً: "نحن نحترم الحكام، ولكن هذه ركلة جزاء". هذا التصريح أعاد إثارة الجدل حول الأخطاء التحكيمية التي تواصلت في مباريات الدوري الإسباني، حيث كانت المباراة محل نقاش كبير بين مشجعي فالنسيا وأتلتيكو مدريد.وقد تزامن هذا الجدل مع حالة من الغضب شملت جماهير ريال مدريد بعد حادثة طرد لاعبه جود بيلينغهام في مباراة أوساسونا الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في زيادة الانتقادات الموجهة للحكام. بدورها، واصل أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني تألقه، حيث سجل خوليان ألفاريز هدفين في الشوط الأول قبل أن يضيف أنخيل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 86.وبذلك، ارتقى أتلتيكو مدريد مؤقتًا إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطتين عن برشلونة وريال مدريد اللذين لعبا 24 مباراة فقط. (ارم نيوز)