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رياضة

بمباراة صعبة.. برشلونة يستعيد صدارة "الليغا" (فيديو)

Lebanon 24
23-02-2025 | 00:00
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استعاد نادي برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب على مضيفه لاس بالماس بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر المسابقة.

وعجز برشلونة عن إيجاد حلول للوصول إلى مرمى الفريق الذي هزمه ذهابا 2-1 طوال الشوط الأول، ما دفع المدرب الألماني هانزي فليك إلى إشراك داني أولمو مع بداية الشوط الثاني.

ولم يخيب أولمو آمال مدربه، بعدما سجل هدف التقدم لـ"البارسا" في الدقيقة 62، إثر تمريرة رائعة من زميله لامين جمال، ليتلاعب بدفاع لاس بالماس قبل أن يسدد الكرة بيسراه في سقف المرمى.
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وفي اللحظات الأخيرة، تلقى البديل الآخر فيران توريس كرة داخل منطقة الجزاء، ليرسل تسديدة قوية في مرمى الحارس الهولندي ياسبر سيليسين، مؤمنا بذلك الفوز لبرشلونة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة، مستعيدا صدارة "الليغا" من أتلتيكو مدريد، الذي اعتلى الصدارة مؤقتا بعد فوزه العريض على فالنسيا في وقت سابق اليوم بثلاثية نظيفة، لكن "الروخي بلانكوس" تراجع الآن إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن "البارسا". (روسيا اليوم)

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