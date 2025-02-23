بمباراة صعبة.. برشلونة يستعيد صدارة "الليغا" (فيديو)

⚽️ داني أولمو يفتتح التسجيل لـ #برشلونة أمام لاس بالماس (1-0) 🔥
🅰️ لامين يامال صنع 11 هدفًا هذا الموسم في #الدوري_الاسباني أكثر من أي لاعب آخر 🔝 pic.twitter.com/trs1OPJG7t
— 90+ (@90PlusKora) February 22, 2025
⚽️ داني أولمو يفتتح التسجيل لـ #برشلونة أمام لاس بالماس (1-0) 🔥
🅰️ لامين يامال صنع 11 هدفًا هذا الموسم في #الدوري_الاسباني أكثر من أي لاعب آخر 🔝 pic.twitter.com/trs1OPJG7t
فيران توريس يضاعف النتيجة لبرشلونة#الدوري_الاسباني #برشلونة_بالماس pic.twitter.com/nPErciinzQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2025
فيران توريس يضاعف النتيجة لبرشلونة#الدوري_الاسباني #برشلونة_بالماس pic.twitter.com/nPErciinzQ