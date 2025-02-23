Advertisement

خاص

"بينالدو"... هل أصبح كريستيانو عبئًا على النصر؟

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
23-02-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1324381-638758990214288456.png
Doc-P-1324381-638758990214288456.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُعد كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية ومهاجم نادي النصر السعودي، من أبرز الأسماء التي شكلت تحولًا مهمًا في تاريخ الرياضة السعودية. منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، أصبح رونالدو مركز اهتمام كبير، ليس فقط من خلال مستوياته الرياضية على أرض الملعب، ولكن أيضًا عبر تأثيره الاقتصادي والاجتماعي الكبير. ورغم النجاحات التي حققها، لا تخلو مسيرته مع "النصر"من التحديات التي تتراوح بين الأداء الفردي للفريق والمشاكل المرتبطة ببعض قراراته أو زياراته التي أثارت جدلاً.
Advertisement

رونالدو في الدوري السعودي: بين الإنجازات والانتقادات
رغم تواجد رونالدو في صفوف نادي النصر، إلا أن الأداء الرياضي للفريق تحت قيادته شهد تحديات كبيرة، لاسيما بعد الهزيمة المفاجئة أمام الاتفاق في الدوري السعودي. فقد أُثيرت العديد من التساؤلات حول دور "الدون" في الفريق، خاصةً في ظل الاتهامات التي وجهت له بأنه لا يقدم الإضافة المطلوبة للنصر. الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، انتقد أداء رونالدو، مُشيرًا إلى أنه يعتمد بشكل كبير على ركلات الجزاء، بل أطلق عليه لقب "بينالدو" في إشارة إلى أن أهدافه غالبًا ما تأتي من ركلات جزاء، مقارنةً بزملائه مثل بنزيما الذي سجل أهدافًا من لعب مفتوح.
من جهة أخرى، صرح الإعلامي عبد الكريم الزامل بأن رونالدو قد يتسبب في "تضييع" البطولات على النصر، مؤكدًا أن مستواه المتراجع قد يضر بمصالح الفريق في الدوري السعودي. وقد دعا إلى تقنين مشاركته في المباريات من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسات المقبلة.

التأثير الاقتصادي والرياضي لرونالدو على السعودية
رونالدو لم يكن فقط إضافة للنصر على الصعيد الرياضي، بل كان له أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي. انتقاله إلى "دوري روشن" جذب انتباه جماهير الكرة حول العالم، مما أدى إلى زيادة في الاستثمارات والمشاريع الرياضية في السعودية. وعزز ذلك رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب النجوم العالميين، مما ساهم في رفع مستوى الدوري السعودي وزيادة عدد المشجعين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم رونالدو في تعزيز السياحة الرياضية، حيث أقبل العديد من السياح على زيارة المملكة لمتابعة المباريات التي يشارك فيها، مما أثّر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
رغم التحديات التي يواجهها كريستيانو رونالدو سواء على الصعيد الرياضي أو الاجتماعي، لا يمكن تجاهل تأثيره الكبير على المملكة العربية السعودية من الناحيتين الرياضية والاقتصادية. قد تكون هناك انتقادات حول أدائه في بعض المباريات، ولكن تأثيره على تطوير الدوري السعودي وجذب الاهتمام العالمي لا يمكن إنكاره. إن تجربته في المملكة تسلّط الضوء على أهمية وجود الأبطال الرياضيين في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة البلد على الساحة العالمية، مما يدعم رؤية السعودية المستقبلية في أن تكون مركزًا رياضيًا عالميًا.
 
المصدر: خاص لبنان24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:17 | 2025-02-23
04:31 | 2025-02-23
03:08 | 2025-02-23
00:45 | 2025-02-23
00:00 | 2025-02-23
23:00 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24