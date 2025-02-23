"بينالدو"... هل أصبح كريستيانو عبئًا على النصر؟

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رغم تواجد رونالدو في صفوف نادي النصر، إلا أن الأداء الرياضي للفريق تحت قيادته شهد تحديات كبيرة، لاسيما بعد الهزيمة المفاجئة أمام الاتفاق في الدوري السعودي. فقد أُثيرت العديد من التساؤلات حول دور "الدون" في الفريق، خاصةً في ظل الاتهامات التي وجهت له بأنه لا يقدم الإضافة المطلوبة للنصر. الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، انتقد أداء رونالدو، مُشيرًا إلى أنه يعتمد بشكل كبير على ركلات الجزاء، بل أطلق عليه لقب "بينالدو" في إشارة إلى أن أهدافه غالبًا ما تأتي من ركلات جزاء، مقارنةً بزملائه مثل بنزيما الذي سجل أهدافًا من لعب مفتوح.من جهة أخرى، صرح الإعلامي عبد الكريم الزامل بأن رونالدو قد يتسبب في "تضييع" البطولات على النصر، مؤكدًا أن مستواه المتراجع قد يضر بمصالح الفريق في الدوري السعودي. وقد دعا إلى تقنين مشاركته في المباريات من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسات المقبلة.رونالدو لم يكن فقط إضافة للنصر على الصعيد الرياضي، بل كان له أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي. انتقاله إلى "دوري روشن" جذب انتباه جماهير الكرة حول العالم، مما أدى إلى زيادة في الاستثمارات والمشاريع الرياضية في السعودية. وعزز ذلك رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب النجوم العالميين، مما ساهم في رفع مستوى الدوري السعودي وزيادة عدد المشجعين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.بالإضافة إلى ذلك، ساهم رونالدو في تعزيز السياحة الرياضية، حيث أقبل العديد من السياح على زيارة المملكة لمتابعة المباريات التي يشارك فيها، مما أثّر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.رغم التحديات التي يواجهها كريستيانو رونالدو سواء على الصعيد الرياضي أو الاجتماعي، لا يمكن تجاهل تأثيره الكبير على المملكة العربية السعودية من الناحيتين الرياضية والاقتصادية. قد تكون هناك انتقادات حول أدائه في بعض المباريات، ولكن تأثيره على تطوير الدوري السعودي وجذب الاهتمام العالمي لا يمكن إنكاره. إن تجربته في المملكة تسلّط الضوء على أهمية وجود الأبطال الرياضيين في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة البلد على الساحة العالمية، مما يدعم رؤية السعودية المستقبلية في أن تكون مركزًا رياضيًا عالميًا.