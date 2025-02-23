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رياضة

الأمسية المثيرة: في أول مواجهة بين محمد صلاح وعمر مرموش.. ليفربول يتحدى مان سيتي

Lebanon 24
23-02-2025 | 04:31
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يتأهب نادي ليفربول لخوض لقاء صعب ومصيري أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

محمد صلاح قائد الريدز يطمح لمواصلة تصدره لجدول ترتيب البريميرليغ وتوسيع الفارق مع أرسنال أقرب ملاحقيه. بينما يواجه ليفربول تحديًا جديدًا مع انضمام عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي، الذي تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف منذ انتقاله إلى الفريق.
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وتعد هذه المباراة هي أول مواجهة بين الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش في الدوري الإنكليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.
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