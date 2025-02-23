بعد 12 جولة من الإثارة.. الملاكم الروسي بيفول يهزم بيتيربييف ويتوج بطلا للعالم

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وبدأت الجولات الأولى بحذر، حيث كان لبيفول الأفضلية النسبية، ولكن مع اقتراب منتصف النزال، تمكن بيتيربييف من قلب الطاولة بعد توجيه سلسلة من اللكمات القوية إلى رأس وجسم منافسه.من الجولة السابعة وحتى نهاية النزال، شهدت الحلبة صراعا محموما بين الملاكمين، حيث تبادل بيفول وبيتيربييف اللكمات في محاولة للسيطرة على المواجهة.وكان بيفول ينفجر بين الفينة والأخرى بسلسلة من اللكمات المتتالية، لكن بيتيربييف كان يرد دائما بتوجيه لكمات قوية ودقيقة لمنافسه.واستمرت الإثارة في الجولات الحاسمة، وامتد النزال إلى كامل الجولات الـ12 المحددة، ليصدر الحكام قراراتهم بإعلان فوز بيفول بنتيجة 114-114، 116-112، و115-113.وثأر بيفول بذلك من خسارته أمام بيتيربييف قبل أربعة أشهر، ليتوج بطلا للعالم بلا منازع في الوزن خفيف الثقيل، في نزال الإعادة التاريخي "The Last Crescendo".وجاءت هذه الهزيمة لبيتيربييف لتكون الأولى في تاريخه، ولتثبت استفادة بيفول بشكل كبير من هزيمته السابقة، ليحقق الفوز عن جدارة بالألقاب الخمسة وهي: بطولات "الرابطة العالمية للملاكمة"، و"المجلس العالمي للملاكمة"، و"الاتحاد الدولي للملاكمة"، و"المنظمة العالمية للملاكمة"، و"The Ring".