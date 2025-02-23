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رياضة

بعد إصابته بمرض خطير وظهوره بجسد نحيل وملامح مرهقة.. تامر حسني يتكفل بعلاج لاعب شهير (صورة)

Lebanon 24
23-02-2025 | 09:29
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يمر اللاعب المصري إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، بأزمة صحية كبرى بعد اكتشافه إصابته بمرض السرطان، وخضوعه للعلاج منذ أشهر.

اللاعب الذي زاره من قبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري من أجل دعمه ومساندته، خرج ليشتكي من تجاهل الجميع له في محنته، وعدم وقوفهم إلى جواره وعلاجه على نفقة الدولة.
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ذلك الأمر الذي تفاعل معه تامر حسني، بعدما نشر عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تصريحات اللاعب السابق، التي يتحدث فيها عن وضعه الحالي.

وعلق تامر حسني على تلك التصريحات، مؤكدا للاعب أن وزير الرياضة المصري محب للخير، ويدعم الجميع، مرجعا ما يحدث إلى المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق الوزير.

ليقدم تامر حسني دعمه إلى اللاعب السابق على عدة مستويات، بعدما كتب قائلا "أنا هساعد معاك تاني إن صوتك يوصله.. يا دكتور أشرف يا حبيب الكل.. أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وبعلاجه".

ولم يتوقف دعم النجم الشهير عند هذا الحد، بل وعد بالتكفل باللاعب ماديا، بعدما كتب قائلا "يا إبراهيم يا حبيبي.. أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي هتحتاجه.. وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا.. وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة هتهم.. ببركة شهر رمضان يا رب.. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

أتى هذا الرد بعدما انشغل عشاق القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بالحالة الصحية للاعب السابق الذي ظهر في مقطع فيديو شاركته زوجته هبة التركي، عبر حسابها على منصة تيك توك، بجسد نحيل وملامح مرهقة يظهر عليها آثار المرض.

ويعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه، وجعله يجلس على كرسي متحرك، حسبما ذكرت زوجته أكثر من مرة في مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية بمنصات التواصل الاجتماعي.
 

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