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رياضة
ريال مدريد يهزم جيرونا ليتقدم لوصافة "الليغا"
Lebanon 24
23-02-2025
|
15:14
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تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه جيرونا بهدفين دون رد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب "سانتياغو برنابيو".
ودخل ريال مدريد المباراة تحت الضغط، بعد فوز برشلونة المتصدر وأتلتيكو مدريد الثالث على لاس بالماس وفالنسيا بنتيجة 2-0 و3-0 على التوالي.
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واحتاج ريال مدريد إلى بعض الوقت للدخول في أجواء اللقاء، لكنه سيطر على مجرياته قبل أن تصل كرة مرتدة من دفاع جيرونا إثر ركلة ركنية إلى لوكا مودريتش، الذي أطلق تسديدة مباشرة بعيدة المدى داخل الشباك في الدقيقة 41.
وتواصلت محاولات ريال مدريد الهجومية، وفي الدقيقة 83، لعب كيليان مبابي تمريرة بينية إلى فينيسيوس جونيور، الذي سدد الكرة بنجاح في الشباك.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 54 نقطة، ليتساوى مع برشلونة، لكن الأخير يتصدر الترتيب لتفوقه على "الملكي" بأفضلية المواجهات المباشرة.
ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 53 نقطة.
في المقابل، تجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب "الليغا". (روسيا اليوم)
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