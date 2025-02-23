أول تعليق لغوارديولا بعد سقوط مانشستر سيتي أمام ليفربول

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أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عقب خسارة فريقه أمام ليفربول، عن رضاه بشأن أداء فريقه في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، مؤكدا أنهما عكستا الشخصية التي يسعى لغرسها في الفريق.واعترف المدرب الإسباني بأن الأداء أمام ريال مدريد في مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب، لكنه أشاد بأداء فريقه في مباراتي نيوكاسل وليفربول الأخيرتين.وفي تعليقه على الخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد مساء اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الإنجليزي، قال غوارديولا: "النتيجة ليست مرضية، لكنني رأيت شخصية فريقي واضحة في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي".وأضاف: "قدمنا أداء رائعا أمام نيوكاسل (فاز مانشستر سيتي 4-0) واليوم ضد ليفربول. أمام ريال مدريد، لم نكن في أفضل حالاتنا للتأهل، لكن اليوم، الإيقاع والضغط والتضامن بين معظم اللاعبين الذين لعبوا في مواقع صعبة.. كان الأداء جيدا للغاية".وتابع: "تحليل مباراة اليوم يظهر أننا قدمنا أداء جيدا. الخسارة لا تغير هذا التقييم".وأردف: "فريقنا بأكمله شاب باستثناء دي بروين وناثان. هذا الفريق الشاب هو مستقبل النادي. واجهنا فريقا مرشحا للفوز بالدوري، وقدمنا أداء جيدا للغاية. كانت المباراة متقاربة مع فرص من الكرات الثابتة".وأشار غوارديولا إلى نقطة ضعفهم قائلا: "افتقدنا فقط اللمسة الأخيرة في الثلث الأخير. لم نصنع فرصا كافية بالنظر إلى عدد المرات التي وصلنا فيها إلى مناطق المنافس".وعندما سئل عما إذا كان الفريق يفتقد وجود إيرلينغ هالاند، الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين لمان سيتي بسبب الإصابة، قال غوارديولا: "أود أن أقول إن ليفربول دافع بشكل جيد جدا. من السهل أن أقول نعم، لكن ذلك سيكون غير عادل للاعبي فريقي الذين قدموا أداء استثنائيا اليوم".وأكمل: "أعلم قوة الفريق الذي واجهناه، وهناك بعض الجوانب التي يمكننا تحسينها، لكن كم مرة وصلنا إلى مناطقهم؟".وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الرابع، وبات يبتعد بفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر. (روسيا اليوم)